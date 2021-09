Schwörsheim

11:00 Uhr

Party aus dem Ruder gelaufen: Bauwagen-Jugend entschuldigt sich öffentlich

Die Polizei hat in Schwörsheim eine Party beendet, die viel größer wurde als geplant. Die Bauwagen-Jugend entschuldigt sich nun öffentlich. (Symbolbild)

Plus In Schwörsheim ist in der Nacht vom 17. auf den 18. September eine Party aus dem Ruder gelaufen. Die Jugendlichen wollen dafür geradestehen und entschuldigen sich bei den Dorfbewohnern, dem Bürgermeister und der Polizei.

Von Verena Mörzl

Mitte September ist eine Party in Schwörsheim gehörig aus dem Ruder gelaufen. Mehrere Ordnungswidrigkeiten hat die Nacht zur Folge. Außerdem ermittelt die Polizei gegen eine unbekannte Person, weil ein Streifenwagen beschädigt wurde. Die Bauwagen-Jugend aus Schwörsheim entschuldigt sich nun öffentlich bei der Bevölkerung, dem Bürgermeister und der Polizei und wendete sich daher an unsere Redaktion.

