Schwörsheim

11:45 Uhr

Warum der Breitbandausbau in Schwörsheim auf sich warten lässt

Plus In Schwörsheim geht es bei der Bürgerversammlung auch um den umstrittenen Mobilfunk und die Kanalsanierung.

Von Bernd Schied

Bürgermeister Dietmar Höhenberger traute seinen Augen kaum: Knapp 70 Bürgerinnen und Bürger waren am Dienstagabend in den Saal des Gasthauses Zum Goldenen Stern zur Bürgerversammlung gekommen. Eine Zahl, mit der Höhenberger nicht gerechnet hatte, wie er unserer Zeitung gegenüber sagt. Er werte den regen Besuch als großes Interesse der Schwörsheimer an den aktuellen Themen der örtlichen Kommunalpolitik, was nur zu begrüßen sei. Was besprochen wurde.

