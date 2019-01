Silvester: Den Dreck räumen die anderen weg

Jahr für Jahr hinterlassen Feiernde nach Silvester Müllberge. Doch wer schießen will, muss auch aufräumen. Welche positiven Beispiele es gibt.

Die Sauerei, die einige Bürger in der Silvesternacht unter anderem auf der Marienhöhe und am Hohen Weg in Nördlingen hinterlassen haben, verrät viel über einen kleinen Teil unserer Gesellschaft. Nach mir die Sintflut. Respektlosigkeit. Und die schließt wiederum rücksichtloses Verhalten mit ein.



Dieser kleine Teil der Bevölkerung, der am Tag danach nur schwer zu fassen ist, wird wohl auch nicht zu belehren sein. Die Sinnhaftigkeit eines Feuerwerks sei einmal dahingestellt, aber: Wer schießen will, muss auch aufräumen. Jahr für Jahr dann aber doch wieder die selben Nachrichten: Wieder einmal sind Müllberge an abgebrannten Feuerwerkskörpern und explodierten Böllern zurückgelassen worden.

Es gibt aber zum Glück auch diesen anderen Teil unserer Gesellschaft. Die Menschen, die aufräumen. Diejenigen, die Müll einstecken und in die nächste Tonne werfen. Den einen ist es beruflich zu verdanken, dass die Stadt danach wieder sauber ist, den anderen aus freiwilligen Engagement.

In Göppingen haben junge Muslime am Neujahrstag aufgeräumt

In Göppingen haben beispielsweise junge Muslime am Neujahrsmorgen die Reste der großen Silvestersause aufgeräumt – in einer bundesweiten Aktion. Auch Mitglieder des Naturschutzbundes treffen sich zu Neujahr an vielen Orten in Bayern und Baden-Württemberg, um die Hinterlassenschaften vieler Feiernder aufzuräumen. Wie eine dortige Tageszeitung vor dem Jahreswechsel schrieb, wollen die Bürger nicht auf ihr Feuerwerk verzichten. Also nehmen sie das Aufräumen in Kauf. Die Aufmerksamkeit sollte also nicht den Dreckspatzen gelten, sondern denjenigen, die hinterher sauber machen.

