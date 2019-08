vor 48 Min.

So erlebte ein Rieser den Waldbrand auf Gran Canaria

Während ein heftiger Waldbrand im Nordosten Gran Canarias wütet, urlaubt ein Paar aus dem Kreis Donau-Ries an der Südküste der spanischen Insel.

Tobias Steinle macht mit seiner Freundin gerade Urlaub auf Gran Canaria, als dort der Waldbrand in den Bergen ausbricht. In einem Feriendomizil in Playa del Inglés, einem Ortsteil der Gemeinde San Bartolomé de Tirajana, ist das Paar aus der Nähe von Nördlingen zwar in sicherer Entfernung untergebracht. Trotzdem - die Rauchschwaden des verheerenden Feuers seien bis an die Südküste der Insel zu sehen gewesen, erzählt Tobias Steinle.

Einen Waldbrand dieses Ausmaßes hat die Insel lange nicht erleben müssen: Das Feuer ist am Wochenende nahe Valleseco südwestlich der Hauptstadt Las Palmas ausgebrochen. Hohe Temperaturen und starker Wind sorgen dafür, dass die Flammen schnell auch auf andere Regionen übergreifen - nicht weit davon entfernt sonnen sich unbeschwert Touristen unter dem kanarischen Himmel.

Tobias Steinle aus dem Donau-Ries sah Rauchwolken über Gran Canaria

Eben diesen Himmel aber trübt nicht nur der Qualm, der aus den Bergen in den Süden ziehen. "Hubschrauber fliegen auch ständig ans Meer zum Wasserholen", schildert Tobias Steinle. Um die Lage unter Kontrolle zu bekommen, steigen täglich mehrere Löschflugzeuge und Helikopter mit gefüllten Wassertanks in die Luft. Allein am Montag werden hierfür rund eine Millionen Liter Wasser eingesetzt.

"In den Medien vor Ort wurde viel vom Brand berichtet", schreibt uns Tobias Steinle noch aus Gran Canaria. Eine Woche hat er dort mit seiner Freundin verbracht, am Dienstag reist das Paar wieder ab. Auch an der Promenade und im Hotel hat man den beiden erzählt, dass in den Bergen ein großes Feuer lodert.

Unsicher, betont der Rieser, habe man sich vor Ort aber nicht gefühlt - zumal das Feuer im Nordosten der Insel noch ein großes Stück vom Urlaubsort Playa del Inlés entfernt liege. "Wir haben es also nur aus der Ferne mitbekommen."

Der Horizont lässt nur ahnen, welches Ausmaß der verheerende Brand in den Bergen der kanarischen Insel hat. Bild: Tobias Steinle

Auch von der Behördenseite Spaniens heißt es: "Wir möchten anmerken, dass im Moment keine wesentlichen Schäden oder Zwischenfälle im Hinblick auf den Tourismus auf der Insel Gran Canaria aufgetreten sind."

Hubschrauber fliegen über die Insel, um das Feuer in den Bergen Gran Canarias zu löschen. Video: Tobias Steinle

Dennoch sind mittlerweile 10.000 Hektar vom Waldbrand betroffen, 2000 davon liegen im Naturpark Tamadaba. 9000 Menschen sind seit dem Ausbruch in Sicherheit gebracht worden. Und noch immer sind hunderte Feuerwehrkräfte und deren Helfer im Einsatz - langsam mit Erfolg. "Gute Nachrichten", teilt etwa der Präsident der Kanarischen Inseln, Àngel Victor Torres, über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. "Das Feuer verliert an Potenzial".

Schon vergangene Woche wütete ein Brand auf Grand Canaria

Bereits vor einer guten Woche hatte es in der gleichen Region ein heftiges Feuer gegeben. Dabei waren bereits 1500 Hektar Wald verbrannt. Die Behörden gehen von Brandstiftung aus, allerdings gebe es dafür keine Beweise, hatte der Chef der Inselregierung, Antonio Morales, zuvor betont.

Gran Canaria ist hinter Teneriffa die am meisten besuchte Insel der Kanaren-Gruppe. Im vergangenen Jahr kamen etwa 4,5 Millionen Urlauber. An der Spitze lagen - wie schon seit Jahren - die Deutschen mit fast 980.000 Touristen. (AZ/dpa)