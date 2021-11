Falsche Türe

Da wollten wir den Gottesdienstbesuchern von Sankt Georg in Nördlingen den richtigen Weg weisen - und haben die falsche Tür genannt. Richtig ist: Die Tür am Obstmarkt ist geschlossen. Auf sind die mittlere Tür am Marktplatz und die sogenannte Pfarrtüre. Wir bitten, die Verwechslung zu entschuldigen.