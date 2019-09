00:35 Uhr

Sprachlotsen helfen in Kindertagesstätten

Wo die Experten im Einsatz sind und was ihre Arbeit bewirken soll

Das Landratsamt Donau-Ries unterstützt seit dem Schuljahr 2018/19 neben Schulen auch Kindertageseinrichtungen mit einem Sprachlotsen. Sie helfen deutschen Kindern sowie Buben und Mädchen mit Migrationshintergrund, spielerisch ihre Fähigkeiten zu erweitern beziehungsweise Deutsch zu lernen und unterstützen die Erzieher bei der Bildung und Integration.

Kindertagesstätten haben neben dem Erziehungs- auch einen klaren Bildungsauftrag. Die Beherrschung der deutschen Sprache, die Fähigkeit zur Kommunikation und Interaktion sind essenzielle Kompetenzen, die laut einer Pressemitteilung des Landratsamtes jeder Mensch braucht, der seinen Platz in der Gesellschaft finden will. Aus diesem Grund werde schnell deutlich, welch hohen Stellenwert die frühe Sprachförderung im Kindergarten einnimmt.

Dank des Zuschusses des Landkreises Donau-Ries können erneut in den folgenden zehn Kindertagesstätten Sprachlotsen eingesetzt werden: Die Kindergärten Gempfing, Fünfstetten, Dürrenzimmern, Mönchsdeggingen, Ebermergen, Tagmersheim, Hohenaltheim, Holzheim, Rögling und die KiTa Plus in Wemding erhielten die Zusage, am Projekt „Sprachlotse“ im Kindergartenjahr 2019/2020 teilzunehmen. Die Fachkräfte rotieren jährlich, sodass nach und nach zahlreiche Einrichtungen im Landkreis Donau-Ries von diesem Projekt profitieren können.

Landrat Stefan Rößle lobt das Projekt. „Wir wollen vor allem die kleinen Einrichtungen unterstützen und hier ein zusätzliches Angebot zur Sprachförderung schaffen. Mit den Sprachlotsen von der Kolping Akademie haben wir einen kompetenten Partner an unserer Seite.“

Begleitend zum Projekt Sprachlotse stellte der Landkreis den Kindergärten jetzt noch zusätzliche Lernmaterialien zur Verfügung. Jede Kindergartenleitung konnte auswählen, ob es das Paket Vorkurs „Frühe Sprachbildung“ mit Arbeitsblättern, Planungshilfen und Bildkarten nimmt, oder lieber andere Materialien möchte. Neben den oben genannten Kindergärten erhielten auch die beiden Nördlinger Kindergärten Marienhöhe und St. Michael, die bereits in diesem Kindergartenjahr einen Sprachlotsen hatten, die Lernmaterialien zur Sprachförderung. Mit den Sprachlotsen und den Lernmaterialien leistet der Landkreis laut Pressemitteilung bereits bei den Kleinsten einen wichtigen Beitrag zur intensiven, individuellen Sprachbildung, aber auch zur Integration und Fachkräftesicherung. (pm)

