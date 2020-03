18.03.2020

Stadt Nördlingen bietet Lebensmittel-Lieferservice an

Die Stadt Nördlingen bietet für Hilfesuchende einen Lebensmittel-Lieferdienst an.

Senioren, Alleinstehende, Alleinerziehende und hilfebedürftige Personen können sich per Telefon an die Stadt wenden. Auch Arzneimittel werden kostenfrei geliefert.

Die Stadt Nördlingen richtet für Senioren, Alleinerziehende, Alleinstehende und hilfebedürftige Personen einen Lieferservice für Lebensmittel ein. „Initiativen anderer Städte folgend, bieten wir für hilfsbedürftige Menschen, die sich angesichts der zunehmenden Verschärfung der Lage nicht mehr selbst versorgen können, einen Lieferservice für Lebensmittel an“, so Oberbürgermeister Hermann Faul in einer Pressemitteilung. Nach einem Gespräch mit der Caritas, der Diakonie Donau-Ries und der Evangelischen Kirchengemeinde im Rathaus, haben die Stadt Nördlingen und die Organisationen einen kostenfreien Lieferservice für Lebensmittel eingerichtet. Unter Telefon 09081/84-777 können während der üblichen Dienstzeiten Hilfesuchende und hilfsbedürftige Menschen aus der Kernstadt und den Stadtteilen anrufen.

Fahrer holen die Bestelllisten ab

Diese Koordinierungsstelle leitet die entsprechenden Anfragen und Hilfsgesuche an Mitarbeiter, zunächst von der Stadtverwaltung, und dann Caritas, Evangelische Kirchengemeinde und Diakonie weiter. Der beauftragte Fahrer telefoniert laut der Pressemitteilung vorab mit dem Anrufer und holt persönlich die Bestellliste für benötigte Lebensmittel und entsprechend Bargeld ab und bringt später dann die eingekaufte Ware mit dem Rückgeld zur Wohnung. Dieser, wegen der Corona-Virus-Epidemie kurzfristig ins Leben gerufene Hilfsdienst dient dazu, einen Lieferservice für Lebensmittel zu gewährleisten. Auch Abholungen von Rezepten in Arztpraxen beziehungsweise der Arzneimittel in Apotheken ist möglich.

Oberbürgermeister Faul freute sich sehr, dass die Sozialeinrichtungen unbürokratisch und schnellstmöglich zugesagt haben, diese Hilfeleistungen zu unterstützen. (pm)

