Stadtmauerfest 2019: Die Stadt Nördlingen verleiht noch Kindergewänder

Am 6. September beginnt das Historische Stadtmauerfest in Nördlingen. Die Stadt verleiht noch historische Gewänder für Kinder.

Welche Größen im Fundus der Stadt Nördlingen noch zur Verfügung stehen.

Die Stadt Nördlingen verleiht noch Kindergewänder. Das hat die Verwaltung am Dienstag mitgeteilt. Das „Historische Stadtmauerfest“ ist auch für Kinder ein großes Erlebnis. Besonders schön ist es für die Kleinen natürlich, wenn sie in einem passenden historischen Gewand mitfeiern können. Die Stadt Nördlingen teilt mit, dass im Fundus noch Gewänder für Buben und Mädchen der Größen 140, 164 und 176 zur Verfügung stehen. Diese werden am Mittwoch, 28. August, und am Mittwoch, 4. September, jeweils von 14 bis 16 Uhr gegen eine Leihgebühr ausgegeben. (pm)

Alle wichtigen Infos zum Nördlinger Stadtmauerfest 2019 haben wir hier in einem Artikel zusammengefasst: Stadtmauerfest in Nördlingen 2019: Termin, Programm, Eintritt

