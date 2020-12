vor 32 Min.

Stromausfall in Oettingen

In Oettingen ist am Freitag der Strom ausgefallen.

Kein Strom in Oettingen: In der Kernstadt hat es am Freitagmorgen einen Stromausfall gegeben. Er dauerte rund 20 Minuten.

In der gesamten Kernstadt Oettingen ist am Freitagmorgen der Strom ausgefallen. Das hat die Stadt über ihr Mitteilungssystem bekanntgegeben.

Der Meldung zufolge sei der in Oettingen zuständige Energieversorger N-Ergie informiert worden. Informationen über den Grund der Störung sind in der Meldung nicht enthalten. Nach Angaben von Bürgermeister Thomas Heydecker dauerte die Störung rund 20 Minuten und war gegen 7.40 Uhr beendet.

Die Strom- und Erdgasversorgung der Bürgerinnen und Bürger ist die hoheitliche Aufgabe einer Kommune. Mittels eines Konzessionsvertrages gestattet die Stadt Oettingen dem Nürnberger Unternehmen N-Ergie, im öffentlichen Raum Strom- und Gasnetze zu bauen und zu betreiben, wofür die Kommune eine gesetzlich festgelegte Konzessionsabgabe erhält. (pm)

