So liefen die Tennisspiele der Oettinger

Plus Vor allem die Oettinger Spielerinnen und und Junioren haben ein erfolgreiches Wochenende hinter sich. Die Herren straucheln zum Saisonstart.

Von Susanne Wunderer

In ihrem ersten Punktspiel der Saison erzielten die Knaben 15 II in der Kreisklasse 1 vergangenen Freitag ein respektables 3:3-Unentschieden gegen den BC Schretzheim. Nach einem 2:6-Rückstand konnte Clemens Kraus in einem zunehmend ausgeglichenem Spiel seinem Gegner noch ein 5:7 im zweiten Satz abringen. Elias Bee spielte zusehends konstanter und erreichte ein 7:6/6:2. Ohne nennenswerte Probleme setzte sich Alexander Kögel mit 6:1/6:2 durch, während Paul Stoll zwar kämpfte, aber nicht über ein 4:6/4:6 hinauskam. In den Doppeln hatten Kraus/Kögel mit 4:6/3:6 das Nachsehen, Elias Bee und Neuzugang Elijah Gießl gaben mit 6:1/7:6 ein erfolgreiches Debüt. Wie verliefen die anderen Spiele der Oettinger Tennisspieler?

