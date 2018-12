05:30 Uhr

Turnhalle Kleinerdlingen: Sanieren oder abreißen?

Plus In Kleinerdlingen kann die Turnhalle nach einem Wasserrohrbruch nicht mehr genutzt werden. Drei Varianten stehen jetzt zur Debatte, eine lehnt Ortssprecher Sienz klar ab.

Von Martina Bachmann

Endlich soll es vorwärts gehen in Sachen Turnhalle Kleinerdlingen: In der Sitzung des Nördlinger Bauausschusses stellte Architekt Reiner Schlientz vor, wie man das Gemeindezentrum sanieren könnte, und was ein Neubau kosten würde. Bereits das ganze Jahr über dümple die Halle im „Dornröschenschlaf“ vor sich hin, so Ortssprecher Marcus Sienz. Grund dafür ist ein Rohrbruch, der im Herbst 2017 festgestellt worden war. Insgesamt liefen rund 1000 Kubikmeter Wasser aus – mehr als doppelt so viel als in das Becken des Nördlinger Hallenbades passen. Für so manchen war im Januar noch ein moderner, energieeffizienter Neubau das Mittel der Wahl. In der Ausschusssitzung am Dienstag wurde nicht deutlich, welche Lösung am Ende das Rennen machen wird.

Weiterlesen mit Web-Paket monatlich kündbar

alle Artikel unbegrenzt lesen

Aktion nur für kurze Zeit Jetzt ab 0,99 € testen Meine Vorteile Schließen

Weiterlesen mit Web-Paket monatlich kündbar

alle Artikel unbegrenzt lesen

Aktion nur für kurze Zeit Jetzt ab 0,99 € testen Ich habe bereits das Web-Paket Meine Vorteile Schließen

Zu Auswahl stehen drei: Da wäre zum einen die Generalsanierung des Gemeindezentrums. Schlientz veranschlagt für sie rund 2,54 Millionen Euro. Unter anderem würde dabei das Dach neu eingedeckt. Ein Neubau mit Generalsanierung in der bisherigen Größe des Gemeindezentrums würde laut Schlientz circa 3,5 Millionen Euro kosten. Als dritte Variante stellte er den Bau einer reinen Kraftsporthalle mit einer Größe von rund 200 Quadratmetern vor. Dabei handelt es sich mit circa 1,8 Millionen Euro um die günstigste Lösung. Kraftsporthalle scheidet eher aus Aus Sicht des CSU-Fraktionsvorsitzenden Jörg Schwarzer scheidet die Kraftsporthalle jedoch eher aus. Die Sanierung dagegen bezeichnete er als „charmante Sache“. Doch Schwarzer hakte nach: Wo könnte es dabei unkalkulierbare Risiken geben? Ähnlich hatte sich zuvor auch Wolfgang Goschenhofer, Fraktionsvorsitzender Grüne/Frauenliste, geäußert. Er brachte das Theodor-Heuss-Gymnasium und die Kostensteigerungen bei dessen Generalsanierung ins Spiel: „Da heißt es heute auch: Wenn wir das gewusst hätten, dann wären wir Richtung Neubau gegangen.“ Schlientz entgegnete, man könne die Turnhalle nicht mit der Schule vergleichen. Denn in Kleinerdlingen bleibe das Tragwerk erhalten, am THG habe man die Substanz grundlegend verändert. Die Gebäudesubstanz des Gemeindezentrums sei noch in einem sehr guten Zustand. Die Risiken hielten sich in einem überschaubaren Rahmen von 15000 bis 20000 Euro, so der Architekt. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Der Fraktionsvorsitzende der Stadtteilliste, Thomas Mittring, meinte, man müsse in den Haushaltsberatungen für 2019 darüber diskutieren, welche Lösung es am Ende sein solle. Johannes Ziegelmeir (PWG) wollte wissen, was lediglich der Neubau einer Halle kosten würde. Schlientz entgegnete, dass man für die Gaststätte rund 600000 Euro rechnen müsse. SPD-Fraktionsvorsitzende Rita Ortler fragte nach einer Zwischenlösung und nach dem Rückbau der Küche. Da die komplette Ausstattung vorhanden sei, habe man die Idee, sie zu verkleinern, nicht verfolgt, entgegnete der Architekt. Der Leiter des Liegenschaftsamtes, Karl Stempfle, sagte auf eine Frage von Goschenhofer, dass die Stadt für die alte Turnhalle pro Jahr mehr als 7000 Euro für Gas und Strom bezahlt habe. Für die neuere Löpsinger Halle müsse man nur 3000 Euro begleichen. Die Versicherung zahle für den Schaden 154000 Euro, teilte Schlientz mit. Bei einer Generalsanierung könnte die Stadt zudem mit Fördermitteln in Höhe von rund 50000 Euro rechnen. Ortsprecher Sienz sprach sich deutlich gegen die Kraftsporthalle aus. Der Stadtteil wachse, man brauche einen Ort, um sich zu treffen.

Themen Folgen