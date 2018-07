vor 37 Min.

Unbekannte werfen Fensterscheiben in Löpsingen ein

Eine Anwohnerin beobachtete drei Jugendliche, die nach der Tat davonrannten. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Drei Fensterscheiben in Löpsingen sind von unbekannten Jugendlichen eingeworfen worden. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall am Sonntag in der Straße „im Oberdorf“ an einem Stadel. Nach der Tat konnte eine Anwohnerin beobachten, wie drei Jugendliche im Alter zwischen 13 und 15 Jahren, vom Tatort wegrannten. Eine detaillierte Beschreibung der drei Jugendlichen konnte die Anwohnerin jedoch nicht abgeben. Der Sachschaden beträgt rund 150 Euro. Hinweise zur Tat an die Nördlinger Polizei unter Telefon 09081/29560. (pm)

