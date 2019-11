vor 20 Min.

Unbekannte zerkratzen fünf Autos in Oettingen

Gleich fünf Autos haben Unbekannte in Oettingen zerkratzt.

Die Polizei sucht Zeugen. Die Fahrzeuge standen in der Innenstadt.

Fünf Autos sind in der Nacht auf den vergangenen Samstag in Oettingen, im Bereich der Hof- und der Pfarrgasse, erheblich beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilt, zerkratzten die unbekannten Täter die Fahrzeuge teilweise rundherum. Die Autos seien offenbar wahllos angegangen worden, so die Beamten weiter. Der Schaden beträgt insgesamt mindestens 8000 Euro. Zeugen des Vorfalles werden dringend gebeten, sich bei der Polizei zu melden, Telefon 09081/29560. (pm)