10:48 Uhr

Unbekannter bricht in Jugendeinrichtung in Nördlingen ein

Ein bislang unbekannter Täter bricht in eine Nördlinger Jugendeinrichtung ein. Welchen Schaden er dabei verursacht hat.

In der Zeit zwischen Dienstagnachmittag, 25. August, bis Freitagnachmittag, 28. August, ist in einer Jugendeinrichtung in der Richard-Wagner-Straße eingebrochen worden. Der Täter brach laut Polizeimeldung eine Terrassentür auf und gelangte so in das Innere des Gebäudes. Der Unbekannte soll einen Fernseher und zwei Spielekonsolen im Gesamtwert von rund 1.600 Euro entwendet und anschließend das Gebäude wieder über die aufgehebelte Terrassentür verlassen haben. Bei dem Einbruch wurde ein Schaden am und im Gebäude von rund 1.500 Euro verursacht. Hinweise sind an die Polizeidienststelle Nördlingen unter 09081/29560 zu richten. (pm)

