Unbekannter lockert Radmuttern an einem Fahrzeug in Nördlingen

Ein bislang unbekannter Täter hat an einem in Nördlingen abgestellten Auto mehrere Radmuttern gelockert. Der Fahrzeugführer bemerkte dies noch rechtzeitig.

In der Zeit von Donnerstagnachmittag bis Freitagmorgen sind an einem Auto in Nördlingen mehrere Radmuttern gelockert worden. Dem Geschädigten fiel laut Polizeiangaben auf dem Weg zur Arbeit auf, dass das linke Vorderrad wackelte. Der Fahrzeughalter stellte daraufhin fest, dass vier der fünf Radschrauben bereits so locker waren, dass sie von Hand herausgedreht werden konnten. Das Fahrzeug war im Tatzeitraum im Bereich des Rotochsenkellers und der Meraner Straße geparkt. Hinweise sind an die Polizeiinspektion Nördlingen unter Telefon 09081/29560 zu richten. (pm)

