VHS legt Programm fürs Frühjahr vor

Verantwortliche hoffen auf Normalität

Die Volkshochschule Nördlingen hat ihr Programm für das Frühjahrssemester festgelegt. Derzeit darf die Bildungseinrichtung aus Infektionsschutzgründen keinen Präsenz-Kursbetrieb mehr durchführen. Diese Einschränkungen gelten zunächst bis 10. Januar 2021.

Die Verantwortlichen der VHS Nördlingen gehen laut einer Pressemitteilung trotzdem mit Optimismus in das neue Jahr und haben dieser Tage ein neues Frühjahrsprogramm 2021 vorgelegt. „Wir hoffen und wünschen, dass auch bei den VHS-Angeboten möglichst bald wieder Normalität einkehrt“, so der Vorsitzende Oberbürgermeister David Wittner. Die VHS bietet in ihrem Frühjahrssemester rund 325 Kursangebote für Körper, Geist und Seele. „Erstmals sind auch Online-Angebote mit dabei, um auch dieses Segment der Erwachsenenbildung abzudecken,“ so VHS-Leiter Peter Schiele.

Flexibilität im Frühjahr

In der Geschäftsstelle der VHS rechne man damit, dass man auch im Frühjahrssemester einige Flexibilität aufbieten müsse, je nach Infektionslage. Klar sei für die VHS-Verantwortlichen, dass das im Herbstsemester bereits eingeführte ausgeklügelte Hygiene- und Abstandskonzept auch im Frühjahrssemester umgesetzt werde. „Die Gesundheit unserer Teilnehmer ist uns sehr wichtig“, sagen OB Wittner und Geschäftsführer Peter Schiele einhellig.

Das neue Programmheft für das Frühjahrssemester 2021 liegt laut der Mitteilung ab sofort an den öffentlichen Stellen aus und ist über die VHS-Geschäftsstelle erhältlich. Das Programm könne auch unter www.vhs.noerdlingen.de eingesehen werden. Anmeldungen zu den Kursen seien ab sofort möglich. (pm)

