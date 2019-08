vor 16 Min.

Varta AG beschleunigt Wachstum und investiert weiter

Gute Aussichten für Varta: Das Unternehmen investiert nicht nur in Nördlingen, sondern weltweit.

Erfolgreichstes Halbjahr der jüngeren Firmengeschichte für „Microbatteries“. Diese Pläne liegen für Nördlingen vor.

Die Varta AG blickt auf das erfolgreichste erste Halbjahr der jüngeren Firmengeschichte zurück: Es wurden neue Rekordwerte bei Umsatz und Ergebnis erzielt und das hohe Wachstumstempo weiter beschleunigt: Der Konzernumsatz wächst weiter sehr dynamisch um 15,8 Prozent auf 151,5 Millionen Euro. Der Konzerngewinn ist um 48,9 Prozent auf 19,5 Millionen Euro gestiegen. Das geht aus einer Pressemitteilung des Unternehmens hervor.

Herbert Schein, Vorstandsvorsitzender der Varta AG, sagt: „Wir wollen das profitable Wachstum insbesondere bei den Lithium-Ionen-Batterien weiter beschleunigen und investieren massiv in den Ausbau unserer Produktionskapazitäten. Als Innovations- und Marktführer profitieren wir enorm vom starken Marktwachstum und der hohen Nachfrage nach unseren Lithium-Ionen Batterien. Das zeigen auch unsere sehr guten Geschäftszahlen mit zweistelligen Zuwächsen beim Umsatz und Ergebnis.“ Finanzvorstand Steffen Munz ergänzt: „Wir haben das hohe Wachstumstempo im ersten Halbjahr nochmals erhöht und die Profitabilität weiter deutlich verbessert. Nachdem das erste Halbjahr sehr gut gelaufen ist und wir derzeit einen enorm hohen und stetig wachsenden Auftragsbestand verzeichnen, erhöhen wir erneut die Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2019.“

Bestes Halbjahresergebnis der Firmengeschichte für Microbatteries

Das Segment „Microbatteries“ habe das beste Halbjahresergebnis der Firmengeschichte erzielt. Der Umsatz sei um 18,9 Prozent auf 126,2 Millionen Euro sehr dynamisch gewachsen. Das mit Abstand stärkste Umsatzwachstum wurde erneut bei den wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Zellen für Hightech-Consumerprodukte, insbesondere für kabellose Premium-Kopfhörer, erzielt.

Bei den Hörgeräte-Batterien sei die weltweit marktführende Position im strukturell wachsenden Markt für Hörgeräte weiter ausgebaut worden. Der Konzern profitiert derzeit vom Trend zu wiederaufladbaren Hörgeräten und wächst als Technologieführer schneller als der Markt.

Das Segment „Power & Energy“ hat sich in den ersten sechs Monaten im Geschäftsjahr 2019 planmäßig entwickelt. Der Umsatz ist im ersten Halbjahr um 3,6 Prozent auf 25,0 Millionen Euro gestiegen, wobei der Umsatz im zweiten Quartal um 6,5 Prozent im Vorjahresvergleich gewachsen ist.

Der Schwerpunkt der Investitionstätigkeit liegt weiterhin auf dem massiven Ausbau der Produktionskapazitäten bei den wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Zellen (20 Millionen Euro).

Die Varta AG hat am 29. Mai 2019 einen Vertrag zum Erwerb des in Europa angesiedelten VARTA Consumer Batteries-Geschäfts von der US-amerikanischen Energizer Holdings, Inc. unterzeichnet. (Nettokaufpreis rund 100 Millionen Euro. Der Vollzug der Transaktion bedarf noch der Genehmigung der Europäischen Kommission und steht des Weiteren noch unter dem Vorbehalt der Erfüllung marktüblicher aufschiebender Bedingungen, unter anderem der kartellrechtlichen Freigabe. Der Abschluss der Transaktion wird derzeit nicht vor dem vierten Quartal 2019 erwartet.

Die Umsatz-Prognose wird von bisher 310 bis 315 Millionen Euro auf 320 bis 330 Millionen Euro angehoben. Dies entspricht einem Umsatzwachstum von rund 18 bis 21 Prozent.

Varta will auch in Nördlingen weiter investieren

Wie berichtet, will Varta in Nördlingen die Mitarbeiterzahl mehr als verdoppeln, der Standort an der Nürnberger Straße soll erweitert werden. Die Investitionskosten sollen bei rund 350 Millionen Euro liegen. pm/vmö

