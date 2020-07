13:56 Uhr

Verwechslung von Vorwärts- und Rückwärtsgang führt zu Verkehrsunfall in Nördlingen

Eine Autofahrerin verwechselt beim Anfahren den Vowärts- mit dem Rückwärtsgang. Es kommt zu einem Sachschaden im zweistelligen Bereich.

In Nördlingen ist es in der Polizeigasse zu einem Verkehrsunfall mit zwei Beteiligten gekommen. Eine 62-Jährige wollte laut Polizeimeldung am Freitagnachmittag mit ihrem Auto losfahren. Dabei verwechselte sie den Vorwärts- mit dem Rückwärtsgang und fuhr rückwärts gegen das Auto einer hinter ihr wartenden 30-jährigen Frau. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Es entstand jedoch ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 1.400 Euro. (pm)

