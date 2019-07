vor 1 Min.

Von Abba bis Carmen

In der Aula des Nördlinger Theodor-Heuss-Gymnasiums begeistern die Schüler beim Sommerkonzert

Die Schüler des Theodor-Heuss-Gymnasiums haben ein Sommerkonzert gegeben. Luftig lockere Klänge des Unterstufenensembles, betreut von Jutta Schidlo, leiteten den Abend in der voll besetzten Aula ein. Munter und motiviert erfreuten die jüngsten Musiker die anwesenden Gäste, die charmant von Sarah Eger und Leonie Schmidt durch das Programm geführt wurden.

Nach einer gelungenen Darbietung der Charterfolge „The Winner takes it all“, „On the Top of the World“ und „Havana“ führte das Orchester unter der Leitung von Andreas Nagl die Zuhörer durch Auszüge der Oper „Carmen“ nach Spanien. Begleitend moderiert wurden die anspruchsvollen Orchesterstücke von Nina Hauber, die in zusammenfassenden Abschnitten die tragische Geschichte um Carmen und Don José erzählte.

Um den heißen Temperaturen in der Aula entfliehen zu können, stimmte der Chor das lyrische „Be still, my Soul“ aus Finnland an. Unter der Leitung von Silke Kessler wurde das Publikum mit „You raise me up“ und „Money, Money, Money“ durch zwei ebenfalls skandinavische Hits unterhalten.

Mit dem vielfach interpretierten Song „Junimond“ gelangten die Anwesenden schließlich zurück nach Deutschland, wo die technisch versierte Bigband die Bühne übernahm. Auf einem musikalischen Spaziergang durch mitreißende Jazz-Kompositionen, wie „Blue Rondo à la Turk“ und „Take Five“ vom Dave-Brubeck-Quartett sowie „Summertime“ aus der Oper „Porgy and Bess“, „Pennsylvania 6-5000“ und „Misty“, bewiesen die mehrfach ausgezeichneten Musiker ihr hervorragendes Können.

Mit dem letzten Stück „Spain“ verabschiedete der Dirigent Andreas Nagl das begeisterte Publikum in einen lauen Sommerabend. Abschied genommen werden musste gleichzeitig auch von zahlreichen Abiturienten, die allesamt über viele Jahre fester Bestandteil der verschiedenen Musikensembles des THG gewesen waren und denen herzlich für ihr Engagement gedankt wurde. (pm)

Themen Folgen