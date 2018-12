13.12.2018

Von der Schulturnhalle zur Versammlungsstätte

Die Oettinger Dreifachturnhalle soll grundlegend umgestaltet werden. Doch was kann sich die Stadt leisten?

Der Schulverband Oettingen strebt eine Generalsanierung seiner Dreifachturnhalle an. Dies kristallisierte sich bei der jüngsten Verbandsversammlung heraus. Ob das Vorhaben tatsächlich verwirklicht werden kann, hängt von den finanziellen Ressourcen ab.

Der Gunzenhausener Architekt Winfried Wolff, der die Halle bereits seit Jahrzehnten beruflich begleitet hat, beziffert die Kosten für eine Komplettsanierung auf drei bis vier Millionen Euro brutto.

Wie berichtet, will die Stadt die Schulturnhalle, wie sie im Volksmund genannt wird, nach Möglichkeit auch zu einer Versammlungsstätte machen, weil eine solche in Oettingen derzeit fehlt und somit größere Veranstaltungen mit mehreren Hundert Leuten nicht stattfinden können.

In einem ersten Schritt soll die Haustechnik (Sanitär, Elektrik, Heizung) der in die Jahre gekommenen Halle energetisch saniert werden. Das damit beauftragte Fachbüro soll entsprechend einem einstimmigen Beschluss der Verbandsmitglieder die notwendigen Vorplanungen gleich nach den Erfordernissen einer Generalsanierung ausrichten. Bürgermeisterin Petra Wagner, gleichzeitig Vorsitzende des Schulverbandes, erinnerte an die für die Modernisierung der Haustechnik bereits in Aussicht gestellten staatlichen Fördermittel in Höhe von rund 606000 Euro bei veranschlagten Kosten von 685000 Euro.

Sollte es zu einer Generalsanierung der Halle kommen, könnten nach Einschätzung von Architekt Wolff weitere Zuschüsse aus dem Finanzausgleich des Freistaates Bayern fließen.

Wolff machte anhand einer Power-Point-Präsentation deutlich, was an Sanierungsarbeiten anfallen würde. An erster Stelle stünde ein den aktuellen Erfordernissen angepasstes Brandschutzschutzkonzept mit breiten Fluchtwegen und Notausgangstüren. Hinzu kämen neue Toilettenanlagen, die eventuell in einem Anbau an die Halle untergebracht werden könnten, um nur die wesentlichsten Aspekte zu nennen. Sein Resümee: „Es gibt großen Handlungsbedarf.“

Dem Schulverband empfahl der Experte, eine Gesamtkonzeption für die grundlegende Sanierung anfertigen zu lassen, aufgeteilt in einzelne Bauabschnitte. Wolff schloss nicht aus, dass die Planungsarbeiten europaweit ausgeschrieben werden müssten, was erfahrungsgemäß viel Zeit in Anspruch nehmen würde.

Wie Bürgermeisterin Petra Wagner erklärte, werde das Thema zu gegebener Zeit wieder auf der Tagesordnung stehen, um weitere Schritte zu diskutieren und gegebenenfalls zu beschließen. (bs)

