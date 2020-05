vor 19 Min.

Wahl des Zweiten Bürgermeisters in Reimlingen geht knapp aus

Renate Kohnle wurde als Zweite Bürgermeisterin gewählt und in der Sitzung vom Ersten Bürgermeister, Jürgen Leberle, vereidigt.

Plus Renate Kohnle knapp zur Zweiten Bürgermeisterin Reimlingens gewählt. Was das Gremium in seiner ersten Sitzung noch behandelt hat.

Von Matthias Link

Vergangenen Donnerstagabend trat der Reimlinger Gemeinderat im Schloss zu seiner ersten Sitzung in dieser Periode vollzählig zusammen. Der Erste Bürgermeister, Jürgen Leberle, eröffnete die Sitzung mit einer kurzen Ansprache. Ihm sei es für die Arbeit im Gemeinderat wichtig, dass man nun, nach dem Wahlkampf, zu einem guten Miteinander in dem Gremium finde, sagte Leberle. Sacharbeit solle vor Selbstdarstellung gehen.

