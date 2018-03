20:05 Uhr

Was unternehmen Sie gegen Leerstände in Oettingen?

Die Oettinger Bürgermeisterin Petra Wagner erzählt im Interview worauf sie bei der Innenstadtentwicklung setzt.

Frau Wagner, in einem Leserbrief hat sich ein Bürger kürzlich kritisch zur Oettinger Innenstadtentwicklung geäußert, da es seiner Meinung nach keine konkreten Pläne gegen den zunehmenden Leerstand in der Storchenstadt gebe. Hat er recht?

Petra Wagner: Im vergangenen Jahr hat es in Oettingen viele Neueröffnungen und Verschiebungen der Geschäfte gegeben. In der Schloßstraße zum Beispiel hat eine Physiopraxis eröffnet, die mit einer zusätzlichen Kraft sogar erweitert wurde, auch für den ehemaligen Edeka-Markt wurde eine Nachnutzung gefunden. Ein Dönerimbiss hat eröffnet. Bestehende Geschäfte konnten an anderer Stelle in neue Räume ziehen: zwei Frisöre, ein Tattoo-Studio und ein Fotogeschäft.

Was unternehmen Sie konkret gegen die Leerstände Ihrer Stadt?

Wagner: Das Kaufverhalten der einzelnen Bürger können wir nicht beeinflussen. Was wir versuchen müssen und auch können, ist die Innenstadt durch abwechslungsreiche und vielseitige Veranstaltungen zu beleben. Wir haben ein reiches Kulturprogramm in Oettingen, sehr viele aktive Vereine, die wir als Kommune in ihrer Arbeit und Organisation unterstützen wollen und bereits tun.

Der Leser kritisierte auch das Fallenlassen des Konzepts zur Romantic Outlet City (ROC), die Stadt habe sich nach dem Gutachten nicht für eine Überarbeitung oder eine Weiterentwicklung eingesetzt. Was sagen Sie dazu?

Wagner: Bei der Entwicklung des Konzepts wurde ab einem gewissen Zeitpunkt mit einer Machbarkeitsstudie begonnen. Diese zeigte jedoch relativ schnell, dass das Projekt für Oettingen nicht realisierbar sei, weshalb die Studie nicht im Ganzen ausgearbeitet wurde. Wäre das Ergebnis des Gutachtens anders gewesen, hätten wir uns die Chance einer ROC nicht entgehen lassen.

Gibt es andere Pläne, auf die Sie in Zukunft beim Leerstandsmanagement setzen?

Wagner: Für uns ist die „Freifunk-Geschichte“ sehr wichtig. Wir wollen, dass sich die Bürger in der ganzen Stadt einloggen können, um sich online zu informieren. Darum planen wir auch im Freibad, am Wohnwagenstellplatz und im Juze ein freies Wlan-Netz einzurichten. Außerdem diskutieren wir nach wie vor über einen „Bürgerladen“, um eine Umtriebigkeit in der Oettinger Innenstadt zu schaffen. Die Akzeptanz für das Projekt soll durch einen Fragebogen, den wir an die Bürger rausgeben, bewertet werden.

Die Werbegemeinschaft Oettingen versucht ebenfalls, gegen den Trend des rückläufigen Innenstadtlebens anzukämpfen. Was halten Sie von den neuesten Ideen der Initiative?

Wagner: Die Werbegemeinschaft hat kürzlich in einem Treffen die marktreife Online-App vorgestellt, die in Kürze zur Verfügung stehen soll. Schon ihr Heimat-Gutschein war eine rund um gelungene Sache, die auch wir von der Verwaltung sehr stark nutzen. Wir wissen, wie sich das Kaufverhalten der Leute verändert. Diesen Trend kann niemand aufhalten. Es ist eine Realität, mit der man arbeiten muss.

