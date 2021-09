Trocknungsanlage in Wechingen brennt

In Wechingen hat eine Trocknungsanlage gebrannt, mehrere Feuerwehren mussten ausrücken.

Augrund eines Brands in einer Trocknungsanlage in Wechingen sind am Donnerstag mehrere Feuerwehren ausgerückt. Vermutlich wurde durch einen Häcksler ein Funkenschlag ausgelöst, der das gelagerte Stroh in Brand setzte, wie die Polizei mitteilt. Die Feuerwehren aus Wechingen, Fessenheim, Oettingen, Holzkirchen, Pfäfflingen und Munningen rückten aus und konnten den Brand schnell löschen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 300 Euro. (pm)

