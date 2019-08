vor 17 Min.

Wer hier parken will, braucht den blauen Ausweis

Ein grüner Behinderten-Ausweis berechtigt nicht dazu, auf einem Behinderten-Parkplatz zu parken. Welche Regeln gelten und worauf in Nördlingen geachtet wird.

Von Ronald Hummel

Das dürfte für viele eine überraschende Neuigkeit sein: Ein grüner Behinderten-Ausweis alleine berechtigt noch nicht zum Parken auf einem Behinderten-Parkplatz – dafür braucht man zusätzlich einen blauen Behinderten-Parkausweis. Der ist schwer zu bekommen, die Haupthürde ist der Eintrag „AG“ für „außergewöhnliche Gehbehinderung“ im Schwerbehindertenausweis durch das Augsburger Versorgungsamt. „Um den Eintrag zu bekommen, muss man fast schon mit dem Kopf unter dem Arm daher kommen“, erklärte ein Leser unserer Zeitung mit Schwerbehindertenausweis, der erst mit Unterstützung des VdK dazu gekommen sei.

Mit dem AG-Eintrag kann man dann beim Ordnungsamt den Parkausweis beantragen. Dieser zweite Schritt ist wohl nicht mehr problematisch: „Wir sind sehr kulant beim Ausstellen der Parkausweise und wollen dabei niemandem Steine in den Weg legen“, betont Daniel Wizinger vom Ordnungsamt. So stelle seine Behörde unter anderem auch anstandslos Behinderten-Parkausweise bereits für die Dauer laufender Verschlechterungs-Anträge aus.

Der bereits erwähnte Schwerbehinderte stellt fest, dass Behindertenparkplätze von den Autofahrern respektiert werden; so habe er in der Stadtmitte bei Tourist-Info oder Hotel Sonne nie Probleme, einen Parkplatz zu finden. Allerdings klagt er, dass er ausgerechnet am Krankenhaus relativ oft keinen freien Behinderten-Parkplatz finde und oft feststelle, dass dort Autos stehen, in denen kein blauer Spezial-Parkausweis zu sehen ist. Als er einmal eine Frau ohne jeglichen Behindertenausweis darauf angesprochen habe, dass sie hier unberechtigt parke, sei er gar von ihr beschimpft worden.

Wer ordnungswidrig auf einem Behinderten-Parkplatz parkt, muss Bußgeld zahlen

Wizinger unterstreicht, dass die Parkraum-Verkehrsüberwachung des Ordnungsamtes ein besonderes Auge auf Behinderten-Parkplätze hat, zum Beispiel auch am Sportpark oder während der Mess’-Zeit an der Kaiserwiese. Generell stellen die Parkraum-Überwacher erfreulicherweise nur wenige Fälle von ordnungswidrigem Parken auf Behinderten-Parkplätzen fest. Die werden von der Polizei konsequent geahndet: „Das Bußgeld beträgt 35 Euro“, sagt Walter Beck, Chef der Polizeiinspektion Nördlingen. Es werde darauf geachtet, wie lange ein Behinderten-Parkplatz im Einzelfall blockiert werde: „Derjenige muss dann damit rechnen, abgeschleppt zu werden, was durchaus gelegentlich vorkommt“, so Beck. Wizinger kann aufgrund der Fallzahlen keine auffällige Häufung von Verstößen am Krankenhaus feststellen. Doch dort liege durchaus eine spezielle Situation vor, wo überdurchschnittlich viele Menschen mit Einschränkungen ihrer Beweglichkeit verkehren. Da sei es nicht auszuschließen, dass jemand unberechtigt glaubt, er habe mit seiner Einschränkung ein spezielles Recht auf einen Parkplatz: „Es kommt oft vor, dass Leuten nicht bewusst ist, eine Ordnungswidrigkeit zu begehen.“

