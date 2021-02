vor 46 Min.

Wohnmobilstellplätze an der Wörnitz in Oettingen: Der Uferbereich ist künftig tabu

Plus Der Oettinger Wohnmobilstellplatz ist bei Campern beliebt. Künftig wird das Parken strukturierter. Fahrzeuge dürfen dann nicht mehr direkt am Ufer stehen.

Von Verena Mörzl

Wohnmobilisten lieben den Oettinger Stellplatz an der Wörnitz. Gezahlt wurde bislang nur eine geringe Gebühr für Wasser oder Strom, nicht aber für den Platz an sich. Außerdem gab es keine Markierungen – freie Platzwahl also noch dazu. Künftig soll etwas mehr Ordnung in das Stellplatz-Geschehen gebracht werden. Der Uferbereich wird dann nur noch eingeschränkt und nicht mehr für die Fahrzeuge zur Verfügung stehen.

Ganz tabu aber ist er nicht, wie Bürgermeister Thomas Heydecker jüngst im Bauausschuss sagte. Die Untere Naturschutzbehörde habe die Stadt allerdings darauf aufmerksam gemacht, dass der Uferbereich geschützt werden müsse. Parken sei also nicht mehr gestattet, Campingstühle aufzustellen aber durchaus erlaubt, so Heydecker. Noch ist nicht im Detail klar, wie viele Stellplätze künftig ausgewiesen werden. Ein aktueller Plan sieht 24 Stück vor.

Wohnmobilstellplatz in Oettingen: Details werden erst noch beraten

Es gebe aber noch Hindernisse wie einen Baum und das Gefälle. Parken sei dann auch nicht mehr parallel zum Wasser möglich, sondern nur noch quer, also mit der Fahrzeugfront oder dem Heck zum Wasser.

Stadtrat Klaus Winter ( CSU/FWG) sagte, dass die Vorgehensweise der Verwaltung richtig und wichtig sei, zuerst abzuklären, was die Stadt machen dürfe und dann die Pläne detailliert zu erstellen. Zum Baum sagte er, dass an jenem Stellplatz eine Aussparung erfolgen könnte.

Rudolf Löhe (CSU/FWG) brachte den Vorschlag ein, Bäume im Uferbereich zu pflanzen. „Dann könnten die Besucher im Schatten sein“, meinte er. Daraufhin schaltete sich direkt Hauptamtsleiter und Kirchweih-Bürgermeister Manfred Thorwarth ein, der meinte, dass man dann aber beim Wasserfest keine freie Sicht auf das Feuerwerk hätte.

Heydecker sagte abschließend, dass eben noch einige Details geklärt werden müssten, die dann auch im Bauausschuss besprochen würden. Das Gremium beschloss einstimmig, dass die Verwaltung einen Bauantrag für den Platz ausarbeiten und im Landratsamt einreichen soll.

Lesen Sie auch:

Themen folgen