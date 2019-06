16:42 Uhr

Wuzdog-Festival: Noch ist das Gelände eine Baustelle

Seit zwei Wochen laufen die Vorbereitungen für die Jubiläums-Veranstaltung. Was die Besucher in Dornstadt erwartet und welche Neuerungen es gibt.

Von Toni Kutscherauer

Noch geht es zu wie auf einer Baustelle: Ein Radlader verteilt Hackschnitzel auf dem Boden, eine Motorsäge heult und mit einem Schlepper wird Bühnen-Equipment herbeigeschafft. Es wird geschraubt und gezurrt, gehämmert und gesägt. Auf vollen Touren läuft am Stöckenweiher in Dornstadt der Aufbau für das Wudzdog-Festival, das vom 20. bis 23. Juni sein 20-jähriges Bestehen feiert.

Schon vor zwei Wochen haben die veranstaltenden „Waldgeister Dornstadt“ mit den Vorbereitungen begonnen und auch an diesem Pfingstsamstag haben sich knapp zwei Dutzend der insgesamt 250 freiwilligen Helfer auf dem Festival-Gelände eingefunden, um die zahlreichen und vielfältigen anfallenden Arbeiten zu erledigen. Hier muss noch ein Vorzelt aufgestellt werden, da wird die Wasserversorgung in Betrieb genommen, an anderer Stelle müssen noch Stromkabel gezogen werden und im Merchandising-Stand wird ein Schild gepinselt. Es wuselt nur so und man mag kaum glauben, dass hier in wenigen Tagen ein Festival über die Bühne gehen wird, das auch heuer wieder mehrere Tausend Besucher anziehen wird.

Die meisten Helfer in Dornstadt sind seit vielen Jahren dabei

Doch die meisten Helfer, vornehmlich Vereinsmitglieder der „Waldgeister“, sind seit vielen Jahren dabei und mit den Abläufen bestens vertraut. Alle sind mit Begeisterung, Motivation und auch Stolz auf ihre einzigartige Location bei der Sache, auch wenn viele gleich mehrere Urlaubstage investieren müssen, weil die Woche vor dem Event „durchgearbeitet“ wird.

Seit zwei Wochen bereiten freiwillige Helfer in Dornstadt alles für das diesjährige Wudzdog-Festival vor.

Das Festival selbst wird in seiner Jubiläums-Auflage mit einigen Neuerungen aufwarten. Auf der optisch neu gestalteten „Bergbühne“, der ehemaligen Nebenbühne, werden insgesamt zehn Bands auftreten. Außerdem soll der musikalische Nachwuchs mehr Raum bekommen: nicht nur auf der Bergbühne dürfen sich Newcomer präsentieren, auch der erste Gig auf der Hauptbühne wird täglich eine junge Band sein. Das Kinderprogramm mit dem Mitmach-Konzert von „Rodscha aus Kambodscha & Tom Palme“ wurde auf den eintrittsfreien Sonntag verlegt und soll vor allem Familien ansprechen. Für das besondere Festival-Flair am malerischen Stöckenweiher sorgen eine illustre Marktmeile und ein Rahmenprogramm mit Feuershow, Workshops, Yoga und Kinderschminken. Als exklusive Spezialität wird heuer im Wudzdog-Biergarten erstmals Hanfbier ausgeschenkt.

"Waldgeister" orientieren sich an den vergangenen Jahren

Bei der musikalischen Programmgestaltung orientieren sich die „Waldgeister“ an den erfolgreichen Festivals der vergangenen Jahre. So gibt es auch heuer wieder ein breitgefächertes und abwechslungsreiches Line-up, das die unterschiedlichsten Stilrichtungen bedient und für jeden Geschmack erstklassige Künstler auf die Bühne bringt. Dies spiegelt sich auch in den Headlinern wider: während am Donnerstag die deutsche Hip-Hop-Band „Käptn Peng & Die Tentakel von Delphi“ den Auftakt macht, sind am Freitag die Altrocker von „Nazareth“ an der Reihe. Am Samstag sind mit „Weißwurscht is“, den „Bananafishbones“ und dem Top-Act „Django 3000“ gleich drei bayerische Gruppen am Start.

Karten gibt es online unter www.waldgeister-dornstadt.de. Tagestickets zum Preis von 33 Euro (incl. VVK-Gebühr) beziehungsweise Vier-Tages-Tickets für 49,50 Euro (incl. VVK-Gebühr) gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen, unter anderem bei den Rieser Nachrichten.

