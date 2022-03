Alerheim

Ärger in Alerheim: Bürger sollen Kanalsanierung teilweise selbst zahlen

Plus In Alerheim wurde ein Kanal saniert. Jetzt haben einige Bürger Gebührenbescheide bekommen und sind sauer. Ihrem Ärger machen sie in der Gemeinderatssitzung Luft.

Von Matthias Link

Im Januar haben mehrere Bürger in Alerheim Gebührenbescheide über zum Teil mehrere Tausend Euro von der Verwaltungsgemeinschaft im Zusammenhang mit der Kanalsanierung erhalten, ohne dass sie wussten, dass sie für die Kosten aufkommen müssen. In der Gemeinderatssitzung am Dienstag kamen die Anlieger zu Wort und übten Kritik: Sie seien vom früheren Bürgermeister Christoph Schmid nicht informiert worden, trotz einer Informationsveranstaltung.

