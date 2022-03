Alerheimer Bürgermeister ist sauer: Müll zerstört Abwasserpumpe

Plus Immer wieder landen Feuchttücher und Damenbinden im Alerheimer Kanal, kürzlich mit drastischen Folgen. Bürgermeister Alexander Joas erwägt juristische Schritte.

Der Alerheimer Bürgermeister Alexander Joas ist sauer. Kein Wunder, denn seine Gemeinde muss nun eine neue Abwasserpumpe im Wert von 8000 bis 10.000 Euro kaufen. "Wir reden von richtig Ärger", sagt Joas. Schuld daran: Feuchttücher, Damenbinden, Tampons und ein Putzlappen.