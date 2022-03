Geoparkzentrum auf dem Wennenberg: Große Bedenken in Alerheim

Plus Der Alerheimer Gemeinderat beriet über eine Bewerbung für das Geoparkzentrum. Bürgermeister Joas macht den Räten deutlich, welche Dimension es haben würde.

Soll auf dem Alerheimer Wennenberg das Geoparkzentrum entstehen? Ob sich die Gemeinde mit diesem Standort bewerben soll, darüber wurde im Gemeinderat am Dienstagabend diskutiert. Die Idee war zunächst von Karl-Friedrich Scheible aufgebracht worden, dem der Sonnenkeller auf dem Berg gehört. Bürgermeister Alexander Joas zählte zunächst die Vorteile auf, die für den Standort sprechen.