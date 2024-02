Abwasserpreis erhöht sich in der Gemeinde Amerdingen

Bei einer Informationsveranstaltung zeigen die Behördenvertreter auf, wie sich die Kosten der Kanalsanierung in Bollstadt zusammensetzen.

Amerdingens Bürgermeister Xaver Berchtenbreiter hat den Gemeindebürgern beim jüngsten Informationsabend mitgeteilt, wie sich die Kosten zusammensetzen, die durch Verbesserungs- und Erneuerungsarbeiten an der Kanalisation in Bollstadt entstanden sind. Insgesamt wurden rund 1,37 Millionen Euro investiert. Die Kosten für die Bauabschnitte I und II in Bollstadt betrugen 615.000 und 655.000 Euro. Die Arbeiten an der Kläranlage Bissingen für Faulturm und Lagerhalle machten rund 97.800 Euro aus.

Nicht alle Kosten werden jedoch auf die Bürger umgelegt. Für Straßenentwässerungsanteile (Misch- und Niederschlagswasserhauptkanäle) fallen 25 Prozent bzw. 50 Prozent als nicht umlagefähig aus der Berechnung des Verbesserungs- und Erneuerungsbeitrages heraus. Die verbleibenden rund 979.000 Euro vermindern sich durch Zuschüsse um 510.510,00 Euro auf 468.543,09 Euro. Diese Kosten werden gemäß der Satzung zu 80 Prozent umgelegt, schildert Hermann Meyer, der Sachgebietsleiter der Beitrags- und Liegenschaftsabteilung, weiter. Den Rest von 117.043,50 Euro trägt zunächst die Gemeinde. Diese refinanziert die Kosten aber in Form der allgemeinen, nach dem Frischwasserbezug bemessenen Kanalgebühren später wieder, erklärte Bürgermeister Berchtenbreiter.

Der Abwasserpreis erhöht sich für die gesamte Gemeinde letztlich um 19 Cent auf 3,10 Euro pro Kubikmeter. Einberechnet sind die 20 Prozent, die von der Gemeinde getragen werden, sowie die kalkulatorischen Kosten für Abschreibung der baulichen und technischen Anlagen sowie Verzinsung des eingesetzten Kapitals. (AZ)

Lesen Sie dazu auch