Amerdinger Faschingsfreunde feiern Hofball mit zwei Paaren

Am Wochenende haben sich in Amerdingen gleich zwei Faschingspaare vorgestellt, dazu wurde beim Hofball groß gefeiert. Auch am nächsten Samstag gibt es ein Programm.

In Amerdingen kennen die Faschingsnarren nun auch ihr Herrscherpaar für die kommenden Wochen: Im Rahmen des Hofballs wurden am Samstag Prinzessin Lorena I. und Prinz Lars I. dem Amerdinger Faschings-Volk vorgestellt. Das Prinzenpaar gab sich in der ausverkauften Turn- und Sporthalle Amerdingen die Ehre. Zudem übernahmen Prinzessin Anna-Lena I. und Prinz Jannik I. offiziell das Amt des kleinen Prinzenpaares und führten sich standesgemäß mit einem Walzer ein.

Neben den Prinzenpaaren feierten auch die Showacts der verschiedenen Gardegruppen und der Amerdinger Truden Premiere. Den Auftakt machten die Flying Tigers, die in gewohnt akrobatischer Art und Weise auf sich aufmerksam machten. Im Anschluss zeigten die Kesselspatzen ihr Können und rundeten den ersten Programmblock ab.

Amerdinger Faschingsfreunde stellen nächste Wochen Narrenbaum auf

Später eröffnete Tanzmariechen Lena den zweiten Block des bunten Treibens, welches im Anschluss von der Tweenygarde fortgeführt wurde. Auch Tanzmariechen Lea und die Große Garde heizten dem Raum nochmal ordentlich ein, ehe mit dem Walzer des großen Prinzenpaares der Höhepunkt des Abends bejubelt werden durfte.

Abgerundet wurde der zugleich spektakuläre und stimmungsvolle Hofball vom Tweeny Showtanz, ehe die Amerdinger Truden noch einmal einen besonderen Glanzpunkt setzten. Nach dem großen Showtanz ging der Hofball schließlich in den inoffiziellen Teil über.

Kommendes Wochenende stehen für die Amerdinger Faschingsfreunde die nächsten Höhepunkte auf dem Programm. Am Samstag findet die Narrenmesse in der katholischen Sankt-Vitus-Kirche mit anschließendem Narrenbaumstellen statt. Am Abend kommen die Narren nach einem kleinen Umzug dann wieder in die Turn- und Sporthalle in Amerdingen – diesmal zur jährlichen Faschingsparty. (AZ)