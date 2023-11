Nach sieben Jahren gibt es in Amerdingen sogar zwei Prinzenpaare

Die Faschingsfreunde Amerdingen verkünden zum Faschingsauftakt große Neuigkeiten: Zum ersten Mal gibt es ein kleines und ein großes Prinzenpaar.

Nach sieben Jahren Pause haben auch die Faschingsfreunde Amerdingen wieder ein Prinzenpaar. Diese Saison wird besonders, denn es gibt zum ersten Mal ein kleines und ein großes Prinzenpaar.

Bei dem kleinen Prinzenpaar stellen die Faschingsfreunde Prinzessin Anna-Lena I. und Prinz Jannik I. vor. Anna-Lena Hippmann ist neun Jahre alt und kommt aus Niederaltheim. Sie tanzt sei vier Jahren bei der kleinen Garde und möchte nun auch als Prinzessin alle verzaubern. Ihre Hobbys sind Tenorhorn und tanzen.

Das kleine Prinzenpaar der Amerdinger Faschingsfreunde: Prinzessin Anna-Lena I. und Prinz Jannik I. Foto: Nadine Bunk

Jannik Bunk ist neun Jahre alt und kommt aus Amerdingen. Er startete dieses Jahr bei den Hofnarren und wurde kurzerhand zum Prinz gekrönt. Er spielt in seiner Freizeit gerne Fußball und ist bei den Hofnarren aktiv.

Für den großen Hofstaat gibt es ebenfalls neue Regenten. Die Faschingsfreunde präsentieren Prinzessin Lorena I. und Prinz Lars I. Lorena Weiß ist 18 Jahre alt und kommt aus Amerdingen. Sie ist seit zwölf Jahren bereits im Verein und tanzte zuletzt im Showtanz. Für sie geht ein Kindheitstraum in Erfüllung mit ihrem Freund an der Seite. Lars ist 19 Jahre alt und kommt aus Dorfmerkingen. Er startet nun in sein erstes Faschingsjahr.

Hofball in Amerdingen ist am 13. Januar

Alle Faschingsfreunde können sich schon einen weiteren Termin im Kalender markieren. Der Hofball findet am 13. Januar statt. Dann werden die Kostüme bei einem schwungvollen Tanzabend eröffnet, wie die Faschingsfreunde mitteilen. (AZ)