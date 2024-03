Kindergartensanierung in Auhausen schreitet voran

Der Kindergarten soll nach dem Umbau drei Gruppen umfassen und Platz für 18 Krippen- und 50 Kindergartenkinder ermöglichen.

Die Kindertagesstätte Kleine Oase in Auhausen erlebt derzeit einen bedeutenden Wandel. Die Einrichtung, die eine lange Geschichte und Tradition hinter sich hat, wird nun auf den neuesten Stand gebracht, um den wachsenden Bedürfnissen der Gemeinde gerecht zu werden. Das Gebäude, das in den 1950er-Jahren errichtet wurde und seitdem mehrere Erweiterungen erfahren hat, wird einem umfassenden Umbau unterzogen. Der Kindergarten wird bald drei Gruppen umfassen und 18 Krippen- und 50 Kindergartenplätze bieten. Dieser Schritt markiert einen bedeutsamen Fortschritt für die Gemeinde Auhausen und ihre jungen Familien, wie die Gemeinde mitteilt.

Mit einem geschätzten Budget von 1,6 Millionen Euro wurden Sanierung und Erweiterung in Angriff genommen. Eine entscheidende Wendung ermöglichte die Erweiterung des Kindergartens durch den Anbau auf Teile des Nachbargrundstücks, das die Gemeinde bereitstellte. Diese Erweiterung erwies sich als äußerst vorteilhaft für die abschnittsweise Sanierung und den Neubau, da sie die kostenintensive Auslagerung aller Gruppen vermied und somit einen erheblichen Vorteil darstellte.

Neubau des Auhausener Kindergartens nimmt Form an

Das Richtfest der Kindertagesstätte wurde kürzlich gefeiert und markierte einen wichtigen Meilenstein in der Bauphase. Die wöchentlichen Treffen mit allen beteiligten Handwerksbetrieben ermöglichen eine effiziente Koordination der Bauarbeiten, bei der maßgeblich Architektin Michaela Bittner und Bauzeichner Josua Bloos beteiligt sind. Der Neubau nimmt langsam Form an, und die ersten Grundzüge der Krippengruppen sind bereits erkennbar.

Architektin Bittner äußerte ihre Begeisterung über das Ambiente des Kindergartens und die Nähe zur Klosterkirche, die bereits bei der Vorstellung der Baumaßnahme eine wichtige Rolle spielte, so integrierte sie zum Beispiel Elemente wie einen langen Spielflur mit Blick auf die nahegelegene Klosterkirche. Bittner investiert auch viel Zeit und Engagement in die Auswahl der Möblierung, wobei sie eng mit Kindergartenleiter Markus Popp und seinem Team zusammenarbeitet, um ein stimmiges Gesamtkonzept für den neuen Krippenanbau zu entwickeln. Dabei wird auch der "Bobbycarfuhrpark", der vor einiger Zeit von der Raiffeisen Volksbank gespendet wurde, liebevoll in die Planung der Garderobe integriert, um den Krippenkindern ausreichend Platz für ihre Fahrzeuge zu bieten.

Kinder werden vorübergehend in anderen Räumen untergebracht

Während der laufenden Bauarbeiten werden die Kinder der Kleinen Oase in anderen Räumen untergebracht, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Ein Teil der Kindergartenkinder der Gruppe Fuchsbau wird vorübergehend in den neuen Anbau umziehen, während die Sanierung des Altbaus erfolgt. Gleichzeitig werden die Krippenkinder der Gruppe Bärenhöhle auch in das neu gebaute Krippengebäude umgesiedelt. Die zweite Kindergartengruppe, die Gruppe Schneckenhäusle, wird währenddessen im evangelischen Gemeindehaus untergebracht sein.

Lesen Sie dazu auch

Die Baukosten wurden gemäß Förderantrag auf 2,1 Millionen Euro festgesetzt, wobei 60 Prozent davon für den Neubau und 40 Prozent für die Sanierung des Bestandsgebäudes verwendet werden. Die Architektin äußerte sich zuversichtlich über die Kostenentwicklung und betonte, dass die Ausgaben bisher im Rahmen des geplanten Budgets lägen. (AZ)