Auhausen

vor 46 Min.

Vorgeschmack der Kulturtage mit Bildern, Lichtgedichten und Jazz

Malerin Annette Steinacker-Holst projizierte eigene Bilder sowie Bilder ihres Vaters Ernst Steinacker 20 Meter groß in den Chorraum der Klosterkirche.

Plus Die Rieser Kulturtage starteten mit dem 3-Klang-Ensemble, das in der Auhausener Klosterkirche "Universen voller Licht" aufführte. Am 29. April geht es richtig los.

Von Matthias Link

Offiziell werden die Rieser Kulturtage 2022 erst am 29. April eröffnet, doch wegen der Sonnenuntergangszeit wurde eine Veranstaltung vorgezogen: Das Ensemble 3-Klang hat bereits am Samstagabend seine Aufführung mit dem Titel "Universen voller Licht" in der Klosterkirche Auhausen dargeboten, weil es Ende April, Anfang Mai abends dort zu hell wäre und man die Kirche nicht abdunkeln kann. Die Veranstaltung war eine Kooperation mit dem Verein der Freunde des Kunstmuseums Donau-Ries. Trotz winterlicher Außentemperaturen war die beheizte Klosterkirche voll besetzt.

