Zwei Ensembles, ein berührendes Konzert in der Klosterkirche

Plus In der Klosterkirche treten der Landesjugendchor Thüringen und das Vokalensemble Crescendo auf. Zu hören ist auch eine besondere Variation eines Weihnachtsliedes.

Ein Adventskonzert, das spirituell auf das Weihnachtsfest einstimmen konnte, boten zwei hochkarätige junge Chöre in Auhausen: der Landesjugendchor Thüringen und das Vokalensemble Crescendo. Wie geschaffen für den romanischen Kirchenraum der Klosterkirche wählten die künstlerischen Leiter, Nikolaas Scheer und Volker Hagemann, die Worte eines uralten Antiphons, eines liturgischen Wechselgesangs, als Motto für ihr Konzert: „O Magnum Mysterium - O großes Geheimnis“. Die sieben sogenannten O-Antiphone, die in der kirchlichen Liturgie den letzten sieben Adventstagen zugeordnet sind, drücken den freudigen Charakter der Adventszeit aus und knüpfen an das Alte Testament an.

Im Konzert führten sie als roter Faden durch das Programm. Auf Deutsch, vertont vom zeitgenössischen estnischen Komponisten Arvo Pärt, wurden sie vom Gemeinschaftschor interpretiert. Gemäß der Intention des Komponisten nach Einfachheit, Spiritualität und Verinnerlichung verstanden es die beiden Chorleiter gekonnt, ihre jugendlichen Sänger und Sängerinnen zu überragenden Leistungen zu bringen: Hohe Kunst zeigten sie durch ihr Mitgehen beim An- und Abschwellen des Tons, im Halten der Spannung zwischen sehr hohen Soprantönen und sehr tiefen Basstönen.

