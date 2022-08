Auftritt der Big Band der Bundeswehr: Eine der schönsten Arten, Gutes zu tun

Die Big Band der Bundeswehr spielt auf dem Messplatz in Bopfingen. Das Open Air begeistert die Besucher.

Vergangenes Jahr hat die Big Band der Bundeswehr ihr 50-jähriges Bestehen gefeiert. 50 Jahre Big Band der Bundeswehr bedeutet auch 50 Jahre Konzerte für wohltätige Zwecke. So wie auf dem Messplatz in Bopfingen, als dieser für eine Militärkapelle sehr ungewöhnliche Klangkörper Open Air auftrat.

Big Band der Bundeswehr als modernes Show- und Unterhaltungsorchester

Schon von Weitem war die riesige schwarze Bühne zu sehen, die bei näherem Hinsehen gespickt mit allen technischen Feinheiten war, die ein modernes Show- und Unterhaltungsorchester heute so zu bieten hat. Mehrere Kameras, eine formatfüllende Leinwand hinter der Band und LED-Digiboards gab es statt schnöder Analog-Banner vor den Notenpulten. Nicht nur diese optischen Highlights hat die Big Band in ihren weißen Paradeuniformen zu bieten. Sie lieferte auch einen glasklaren Sound, eine hervorragende Bildregie und eine Performance, die der Ankündigung von Bürgermeister Gunter Bühler schon sehr nahe kam – nämlich die beste Big Band Deutschlands zu sein.

Bevor das Orchester auf dem gut gefüllten Messplatz loslegte, wurde vom Bürgermeister und dem Landrat des Ostalbkreises, Joachim Bläse, der „Zusatznutzen“ des Auftritts verkündet: Mit den freiwilligen Spenden statt Eintritt, die mithilfe von Schultüten bei den Besuchern eingesammelt wurden, unterstützte man die Stauferschule Bopfingen und den Förderverein „Start Klar“, der unter anderem den Kindern der Ganztagsschule diverse Präventionsprojekte ermöglicht, das Mittagessen bezuschusst sowie die Mittagsbetreuung finanziert.

Big Band startet mit Medley von Glenn Miller

Dann legte die Band um Dirigent und Bandleader Fregattenkapitän Timor Oliver Chadik los, typisch für das Genre mit einem Swing-Medley von Glenn Miller mit „Moonlight Serenade“ und „In the Mood“. Hier war die Rückprojektion in Schwarz-Weiß, beim darauffolgenden Medley mit Titeln aus Moulin Rouge ganz in Rot getaucht und mit einem Vocal-Duo ergänzt, das stimmlich der ausgezeichnet agierenden Band in keiner Weise nachstand.

Die durchweg erstklassigen – und gut aufgelegten – Solisten konnten sich immer wieder auszeichnen und wurden vom Publikum auch entsprechend gewürdigt. Nach einem weiteren Medley, der Filmmusik zu „Incredibles“, setzte – entgegen dem Versprechen von Bürgermeister Bühler zu Beginn – leichter Regen ein, der aber der Stimmung keinerlei Abbruch tat. Im Gegenteil, ein weiteres Latin-Medley folgte, dann eines aus „Rocky“, bevor der Komponist und Arrangeur Stevie Wonder mit einem größeren Musik-Block gewürdigt wurde.

Wenn man irgendetwas am Auftritt der Big Band kritisieren wollte, dann dieses, dass für Jazz-Kenner allzu Populäres geboten wurde, eben nichts aus der klassischen Big-Band-Literatur. Doch das in einer unfassbaren Qualität und Präzision, dargeboten mit einer spielerischen Leichtigkeit, die ihresgleichen sucht. Ein Schlagzeug-Battle der zwei Drummer mit einem optischen Bühnen-Feuerwerk begeisterte genauso wie die spezielle Würdigung der Posaunenbesetzung mit dem Titel aus Walt Disneys „Pinocchio“: „When You Wish Upon A Star“. Mit einem Beatles-Medley („Yesterday“, „Love Love Love“ „With A Little Help From My Friends“ u. a.) ging ein fulminantes, überaus hörens- und sehenswertes Konzert zu Ende. Als Zugabe gab es nochmals die Beatles zu hören. „Hey Jude“ wurde vom euphorischen Publikum nochmals lautstark mitgesungen. Mit solchen Auftritten hat die Bundeswehr-Big-Band seit ihrem Bestehen weit über 20 Millionen Euro an Spendengeldern generiert. In Bopfingen kam dann wohl auch noch eine fünfstellige Summe dazu. Alle Achtung.