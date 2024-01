Auto gerät auf Bopfinger Parkplatz wegen Glatteis ins Rutschen

Wegen der glatten Straßenverhältnisse rutscht eine Autofahrerin in Bopfingen in ein anderes Auto. Der Schaden ist hoch.

Eine 23-jährige Autofahrerin hat am Mittwochmorgen in Bopfingen einen Unfall verursacht. Laut Polizeibericht kam die Verursacherin auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Aalener Straße ins Rutschen. Dabei stieß sie gegen das Auto eines 27-Jährigen. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 6000 Euro. (AZ)