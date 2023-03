Bopfingen

12:04 Uhr

Bopfinger und die Stadtteile bekommen schnelles Internet

In Bopfingen werden 1215 Haushalte an das schnelle Internet angeschlossen.

Plus 1215 Haushalte bekommen einen schnellen Internetanschluss. An dem Mammutprojekt arbeiten derzeit 48 Personen. Besonders herausfordernd ist der Bau in Schloßberg.

Von Anja Lutz Artikel anhören Shape

Bopfingen und seine Teilorte sollen mit schnellem Internet versorgt werden. Über den Stand der Dinge haben Tiefbauamtsleiter Klaus Böhm und Bürgermeister Gunter Bühler am Donnerstag den Gemeinderat informiert. Im sogenannten "Weiße Flecken-Programm" werden etwa 1215 Haushalte angeschlossen. Als "Weiße Flecken" gelten Bereiche, bei denen keine Übertragungsraten von mindestens 30 Mbit/s zur Verfügung stehen. Diese Maßnahme wolle man Ende 2024 beendet haben, so Bühler.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen