Bopfingen

vor 19 Min.

Das Bopfinger Hallenbad öffnet wieder

Plus Der Gemeinderat beschließt die Wiedereröffnung des Bopfinger Bads. Der Fokus soll auf Schwimmkursen liegen.

Von Anja Lutz

Eine gute Nachricht für alle Wasserbegeisterten in Bopfingen: Das Hallenbad öffnet zum 1. März wieder. Das hat der Gemeinderat in seiner vergangenen Sitzung beschlossen. Wegen der angespannten Lage in der Energieversorgung und einer drohenden Gasmangellage wurde das Bad vorübergehend geschlossen. Eine Entscheidung, die im Herbst für viel Kritik gesorgt hatte.

