Bopfingen

Ein Weinberg für Bopfingen

In Bopfingen soll ein Weinberg entstehen. Unser Bild zeigt die Weinprobe – denn noch ist nicht klar, welche Sorte angebaut wird.

Plus Am Fuß des Ipfs soll Wein angebaut werden. Doch bis die Bopfinger ihren ersten Wein trinken können, müssen noch zahlreiche Hürden überwunden werden.

Von Christopher Czernecki

In Bopfingen, am Fuße des Ipf, soll ein Weinberg entstehen. Doch noch ist nicht klar, welche Rebsorte angebaut wird. Eine Delegation aus Bopfingen hat sich jetzt bei Winzer Christian Escher informiert, wie Wein auch in kälteren Gefilden angebaut werden kann.

Escher sagte, Wein in solchen Gegenden, wie auf der Ostalb, anzubauen, sei ein zukunftsträchtiges Geschäft. Durch Veränderungen im Klima könne sich die Ostalb zu einer guten Anbau-Region entwickeln. Es folgte ein interessanter Vortrag rund um verschiedene Rebsorten, wichtige Tipps rund um den Weinanbau und vieles mehr. Der Winzer erklärte, wie aufwendig Weinanbau wirklich ist und dass sich die Bopfinger mit ihrem eigenen Wein auf ein großes Projekt einlassen.

