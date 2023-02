Bopfingen

vor 16 Min.

Fahrer weicht in Bopfingen Fußgängerin aus und streift einen Smart

Im Bopfinger Burgstallweg ereignet sich am Mittwochmorgen ein Unfall.

Artikel anhören Shape

Ein 61-Jähriger fährt in Bopfingen in Richtung Burgstallweg, als er der Frau ausweichen muss. Der Schaden an den Autos wird auf rund 5000 Euro geschätzt.

Auf rund 5000 Euro beziffert sich der Sachschaden, der bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen in Bopfingen entstanden ist. Gegen 8.45 Uhr befuhr ein 61-Jähriger mit seinem VW den Bahnhofweg in Richtung Burgstallweg. Da er hier einer Fußgängerin auswich, erkannte er den entgegenkommenden Smart einer 26-Jährigen zu spät und streifte diesen. (AZ)

Themen folgen