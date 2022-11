Frau fährt rückwärts und beschädigt Auto hinter ihr

Beim Rückwärtsfahren verursacht eine Frau in Bopfingen einen Sachschaden von 2500 Euro.

Eine Frau hat am Mittwochnachmittag in Bopfingen ein Auto beschädigt. An der Einmündung Nördlinger Straße hielt eine 68-Jährige ihr Fahrzeug um kurz nach 12 Uhr an, setzte das Fahrzeug dann aber zurück. Dabei beschädigte sie laut Polizeibericht den hinter ihr stehenden Seat eines 57-Jährigen, wobei ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 2500 Euro entstand. (AZ)

