Stickstoff tritt aus: Arbeiter werden in Schacht bewusstlos

Zwei Arbeiter mussten in Bopfingen nach einem Arbeitsunfall ins Krankenhaus gebracht werden.

In einem Schacht in Bopfingen, in dem sich zwei Arbeiter befanden, ist Stickstoff ausgetreten. Ein Mann wollte seinem Kollegen helfen und wurde ebenfalls bewusstlos.

Aus unbekannten Gründen ist am Montag in einem Hydrantenschacht im Bereich eines Wanderparkplatzes Stickstoff ausgetreten. Die zwei Männer, die gegen 15.35 Uhr in den Schacht gestiegen waren, um eine dort verlegte Kunststoffleitung zu überprüfen, wurden beide nach kurzer Zeit bewusstlos. Die Polizei berichtet, dass ein 45-jähriger Arbeiter in den Schacht stieg, nachdem sein 53-jähriger Kollege bewusstlos wurde. Kurz darauf stürzte auch der 45-Jährige bewusstlos zu Boden. Die Feuerwehr konnte die Arbeiter mit Sauerstoff aus dem Schacht bergen. Die Männer wurden in verschiedene Kliniken gebracht. Die Polizei ermittelt. (AZ) Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben.

