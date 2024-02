Unbekannter Täter bricht in Bopfingen in Seniorenheim ein

Eine Mitarbeiterin meldet den Einbruch: Der bislang unbekannte Täter bricht mehrerer Spinde der Mitarbeiter auf.

Ein bislang unbekannter Täter ist am Wochenende in ein Bopfinger Seniorenheim eingebrochen. Laut Polizeibericht verschaffte sich die Person in der Zeit zwischen Freitag, 17.30 Uhr, und Montag, 6.30 Uhr, Zugang zu der Waschküche des Seniorenheims am Stadtgraben. Hier brach er mehrere Spinde der Mitarbeiter auf. Dabei entwendete er Bargeld, eine Kaffeemaschine sowie weitere Gegenstände. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeiposten Bopfingen unter Telefon 07362/96020 zu melden. (AZ)