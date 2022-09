Unbekannter zersticht Reifen in Bopfingen

In der Rosenstraße in Bopfingen zersticht ein Unbekannter den Reifen eines Autos. Die Bopfinger Polizei bittet um Hinweise.

In der Nacht auf Donnerstag ein Reifen eines Skodas zerstochen worden, der in der Rosenstraße in Bopfingen abgestellt war. Hinweise nimmt der Polizeiposten Bopfingen unter Telefon 07362/96020 entgegen. (AZ)