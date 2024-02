Bopfingen

Zwei Unbekannte schlagen Autoscheibe in Bopfingen ein

Nach einer Sachbeschädigung an einem Auto in Bopfingen sucht die Polizei nach zwei Personen.

Die Polizei sucht nach zwei Personen, die am Dienstagabend in der Bopfinger Wettegasse die Scheiben an einem Auto eingeschlagen haben.

In Bopfingen ist am späten Dienstagabend ein Auto mutwillig beschädigt worden. Wie die Polizei berichtet, teilte ein Zeuge um kurz nach 23 Uhr mit, dass er auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Wettegasse zwei Personen beobachtet hatte, die gewaltsam gegen die Scheibe eines dort abgestellten Fahrzeuges schlugen. Beim Eintreffen der Polizei waren die Personen – von denen keine Personenbeschreibung vorliegt – nicht mehr auf dem Parkplatz. An dem Fahrzeug entstand durch die Schläge ein Sachschaden von rund 2000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter Telefon 07961/9300 entgegen. (AZ)

