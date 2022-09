Was die Kirsche Sunburst auszeichnet und was gegen Schädlinge hilft

Die Kirschfruchtfliege ist ein ärgerlicher Schädling. Mit diesen Tricks kann man sie bekämpfen.

Wie hat sie sich gefreut: Eine Gartenbesitzerin in Bühl fand über Jahre keine Maden im Fruchtfleisch ihrer Kirschen vor. Wie herrlich ist der Genuss vom Baum und aus Eimern, wenn man auf tierisches Eiweiß in dieser Form lieber verzichten möchte. Irgendwann aber stellte sich doch ein geringer Befall ein. Was also dagegen tun?

Was kann man gegen Schädlinge in Kirschbäumen unternehmen?

Zunächst ist es interessant zu erfahren, um welche Sorte es sich handeln mag. Denn über unwillkommene Maden und andere Schädlinge wissen viele Leute zu berichten, die Kirschbäume besitzen. Sorgfältige Aufzeichnungen verraten, dass es sich in Bühl um die Sorte „Sunburst“ handelt, einer Kreuzung aus dem Jahr 1983. Von einer „alten Sorte“ mag man da wohl noch nicht sprechen, doch ist das immerhin solange her wie z.B. der erste Einzug der Grünen in den Bundestag oder die Entstehung des ersten Mobiltelefons.

Als Elternsorten hielten damals in Kanada die Sorten „Van“ und „Stella“ her. Letztere ist durch Mutationszüchtung selbstbefruchtend und hat diese Eigenschaft an die Sunburst vererbt. Vielfach benötigen Süßkirschbäume nämlich eine geeignete Befruchtersorte in der Nähe.

Was kann nun gegen den Madenbefall getan werden? Schädlinge können ganze Wälzer an Fachliteratur füllen. Neben der Kirschessigfliege ist die Kirschfruchtfliege vorherrschend, auf deren Bekämpfung hier kurz eingegangen werden soll.

Hühner fressen die meisten Puppen

Ein Merkblatt der bayerischen Obst- und Gartenbauvereine bringt es gut auf den Punkt: Umher scharrende Hühner fressen die meisten Puppen. Ein engmaschiges Netz ab Mai, das um die Krone und am Stammfuß gut dicht angelegt ist, lässt die Fliegen nicht mehr durch. Bei sehr großen Bäumen kann man den einen oder andere Ast umhüllen. Wer neu anpflanzt, mag mit früh reifenden Sorten, etwa „Burlat“, „Johanna“, „Merchant“ oder „Celeste“ dem Schädling zuvorkommen.

Gelbe Leimtafeln – wenn sie ein wenig nützen wollen – gehören eigentlich in den nächsten Zierbaum zum Ablenken. Eine lebenserfahrene Rudelstettenerin kalkt den Boden unter befallenen Bäumen alle paar Jahre im Herbst und verweist auf ihren Erfolg gegen allerlei Puppen. Deren Erfrieren kann auch durch oberflächliche Bearbeitung des Bodens gefördert werden.

Steckbrief zur Kirsche Sunburst

Baum: Wuchs mittelstark, schräg aufrechte Seitenäste, hochkugelig

Wuchs mittelstark, schräg aufrechte Seitenäste, hochkugelig Frucht : Haut dunkelrot, hellere Verfärbungen

: Haut dunkelrot, hellere Verfärbungen Fleisch: hell und vorwiegend platzfest, weich, saftig, süßlich-mildsäuerlich

hell und vorwiegend platzfest, weich, saftig, süßlich-mildsäuerlich Blüte: mittelspät

mittelspät Pflück- und Genussreife: 4. bis 5. Kirschwoche

4. bis 5. Kirschwoche Eine Kirschwoche besteht aus 15 Tagen, beginnend je nach Vegetation ungefähr am 1. Mai.





Zum Autor: Ralf Hermann Melber ist Mitglied im Deutschen Pomologenverein und Obstbaumpfleger.