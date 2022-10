Deininger Rat lehnt 30-Hektar-Fotovoltaikanlage ab

Plus Bürgermeister Rehklau spricht sich gegen das Großprojekt aus und überzeugt viele Ratsmitglieder mit seinen Argumenten. Seine Stellvertreterin ist anderer Meinung.

Das war nun wirklich nicht zu erwarten gewesen: Der Gemeinderat Deiningen hat die von der EnBW geplante Freiflächen-Fotovoltaikanlage auf seiner Gemarkung mit großer Mehrheit abgelehnt (10:2). Nach monatelangen Diskussionen, nach Präsentationen und zahlreichen Gutachten zur Umweltverträglichkeit und anderen möglichen Streitpunkten folgte der Rat dem Vorschlag des Bürgermeisters. Im Vorfeld hatte Wilhelm Rehklau dem Rat seine Bedenken erläutert.