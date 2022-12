Deininger Unternehmen Engelhardt spendet erneut 100.000 Euro

Dieter Engelhardt leitet das gleichnamige Deininger Unternehmen. Zu Weihnachten lässt er seine Geschäftspartner aussuchen, an wen er spendet.

Herr Engelhardt, Sie spenden in diesem Jahr zum zweiten Mal zu Weihnachten 100.000 Euro. Und das angesichts einer drohenden Rezession?



Dieter Engelhardt: Wir hatten das Glück, sehr gut durch die Corona-Pandemie gekommen zu sein. Es wurde ja weiter gebaut, mein Unternehmen Engelhardt Heizung & Sanitär GmbH hat sich auf Großkunden, also Unternehmen, spezialisiert. Derzeit erleben wir sogar eine Sonderkonjunktur. Viele Firmen wollen ihre Energie besser nutzen und beauftragen uns daher. Ich bin sehr optimistisch, dass das Jahr 2023 für uns gut wird, die Auftragsbücher sind bereits zu 75 Prozent gefüllt.

Das ist leider nicht bei vielen so.



Engelhardt: Nein, wir sind derzeit in einer guten und sehr zufriedenstellenden Lage. Doch die ist sicher nicht selbstverständlich. Es gibt auch im Ries Betriebe, die darum kämpfen, ihren Mitarbeitern am Monatsende den Lohn bezahlen zu können. Ich bin glücklich, zufrieden und stolz, dass es uns möglich ist, auch in diesem Jahr, so wie schon 2021, wieder 100.000 Euro zu spenden.

Suchen Sie selbst aus, an wen das Geld geht?



Engelhardt: Nein. Wir überreichen unseren Kunden zu Weihnachten keine Geschenke mehr. Stattdessen werden Sie mit einbezogen, an welche gemeinnützige Organisation wir spenden.

War da nicht mancher enttäuscht, dass es vor den Feiertagen keine Flasche Wein von Ihnen gab?



Engelhardt: Enttäuschung haben wir noch nie vernommen. Manche waren anfangs zögerlich, aber wir haben sehr viele positive Reaktionen erhalten.

Wen schlagen die Geschäftspartner denn so vor?



Engelhardt: Sehr häufig werden als Spendenempfänger Palliativstationen oder Organisationen vorgeschlagen, die sich um kranke Kinder oder kranke Menschen generell kümmern. Oft sind es auch Vereine, welche in den Bereichen Sport oder Kultur tolle Arbeit leisten. Es gibt Spenden, die an internationale Organisationen gehen, andere gehen ins Ries. Die Schutzgemeinschaft Wemdinger Ried hat beispielsweise schon zum dritten Mal 20.000 Euro bekommen. Das ist auch eine Herzensangelegenheit von mir selber.

Ist Ihnen persönlich der Naturschutz wichtig?



Engelhardt: Ja, für mich sind die Themen Naturschutz und Umwelt sehr wichtig, der Erhalt unserer Heimat. Es ist schön, wenn man vor einem Feld steht, und weiß: Dieses Areal hier ist ein Schutzgebiet für Wiesenbrüter geworden, weil wir das Projekt unterstützt haben. Das macht mir große Freude. Wir bekommen auch E-Mails und Briefe von den Vereinen oder Organisationen, die sich bei uns bedanken.

Wie sehen das die Mitarbeiter, wenn Sie so viel Geld spenden und am Schluss nichts mehr für sie übrig bleibt?



Engelhardt: Unsere Mitarbeiter sind die Grundlage vom Firmenerfolg und werden dementsprechend behandelt. Neben diversen Sozialleistungen und Weihnachtsgeld werden sie mit einem erheblichen Anteil am Firmengewinn beteiligt. Wenn man will, geht beides: sehr gute Bezahlung der Mitarbeiter und großzügige Spenden. Wir erreichen trotzdem oder deswegen ein gutes Betriebsergebnis.