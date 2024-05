Elf Lämmer im Autoanhänger: Polizei stoppt Tiertransport

Die Polizei hat einen Autofahrer angehalten, der einen Anhänger an seinem Fahrzeug hatte. Darin transportierte er Tiere unter widrigsten Bedingungen.

Die Polizei hat einen Autofahrer am Freitag, gegen 20.15 Uhr, einer Verkehrskontrolle unterzogen. Wie die Beamten berichten, war der Mann mit einem Anhänger für bis zu 750 Kilogramm in Dinkelsbühl in der Feuchtwanger Straße unterwegs.

In dem Anhänger befanden sich elf schlachtreife Lämmer, die so unter widrigsten und beengte Umständen transportiert wurden. Die Tiere lagen teilweise übereinander, es bestand die Gefahr, dass sie ersticken.

Die Polizisten befreiten die Tiere auf einem angrenzenden Gelände aus dem Anhänger. Sie untersagten dem Mann die Weiterfahrt. Der 37-Jährige musste erst ein geeignetes Gefährt organisieren. Ihn erwartet nun wegen der beschriebenen tierschutzrechtlichen Verstöße eine Strafanzeige nach dem Tierschutzgesetz. (AZ)